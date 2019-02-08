Росія підтвердила свою участь у переговорах з Нідерландами щодо MH17

Росія сяде за стіл переговорів з питання визнання відповідальності за збиття Boeing рейсу MH17

Россия подтвердила сообщения Министерства иностранных дел Нидерландов и заявила, что будет проводить переговоры с Нидерландами о сбитии Boeing рейса MH17. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"Наш диалог не прекратился, в том числе и на политическом уровне. Мы обсуждаем эти вопросы, мы готовы к переговорам", - сказал Грушко.

Напомним, вчера Министерство иностранных дел Нидерландов заявило, что в ближайшее время Россия сядет за стол переговоров по вопросу признания ответственности за крушение Boeing рейса MH17.

"Мы по дипломатическим каналам поддерживаем контакт с Россией по вопросам государственной ответственности. Мы все больше и больше уверены в том, что вскоре проведем встречу с россиянами", - заявили в МИД Нидерландов.

РБК-Украина писало, что родственники 55 погибших в авиакатастрофе рейса МН17, которая произошла в 2014 году на Донбассе, подали в Европейский суд по правам человека иск против России.

Как сообщалось, из-за того, что Россия не хотела садиться за стол переговоров, Нидерланды заявили, что могут подать иск против России в международного суда ООН.