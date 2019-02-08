Росія підтвердила свою участь у переговорах з Нідерландами щодо MH17

Фото: катастрофа боїнга MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Росія сяде за стіл переговорів з питання визнання відповідальності за збиття Boeing рейсу MH17

Росія підтвердила повідомлення Міністерства закордонних справ Нідерландів і заявила, що буде проводити переговори з Нідерландами щодо збиття Boeing рейсу MH17. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"Наш діалог не припинився, в тому числі і на політичному рівні. Ми торкаємося цих питань, ми готові до переговорів", - сказав Грушко.

Нагадаємо, вчора Міністерство закордонних справ Нідерландів заявило, що найближчим часом Росія сяде за стіл переговорів з питання визнання відповідальності за збиття Boeing рейсу MH17.

"Ми по дипломатичних каналах підтримуємо контакт з Росією з питань державної відповідальності. Ми все більше і більше впевнені в тому, що незабаром проведемо зустріч з росіянами", - заявили в МЗС Нідерландів.

РБК-Україна писало, що родичі 55 загиблих у авіакатастрофі рейсу МН17, що сталася у 2014 році на Донбасі, позиваються до Європейського суду з прав людини позов проти Росії.

Як повідомлялось, через те, що Росія не хотіла сідати за стіл переговорів, Нідерланди заявили, що можуть подати позов проти Росії до міжнародного суду ООН.