Росія підтвердила готовність до газових переговорів з Україною і ЄС

Російська Федерація підтвердила свою готовність до участі у тристоронніх газових переговорах з Україною і Європейським Союзом. Про це журналістам сказав міністр енергетики РФ Олександр Новак, повідомляють російські ЗМІ.

Новак повідомив, обговорював дату 19 вересня віце-головою Європейської комісії з енергетики Марошем Шефчовичем.

"І, наскільки я чув, що також і українська сторона погодила цю дату. Тому 19-е число будемо вважати погодженим. Ми готові 19-го числа провести такі консультації", - сказав він.

Нагадаємо, віце-президент Європейської комісії і європейський комісар з питань енергії Марош Шефчович повідомив про те, що тристоронні газові переговори з участю України, Росії та Європейського Союзу пройдуть 19 вересня. Головною темою переговорів стануть умови транзиту російського газу до ЄС через територію України з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін провів зустріч з главою "Газпрому" Олексієм Міллером перед тристоронніми газовими переговорами у форматі Україна-ЄС-РФ. При цьому глава "Газпрому" заявив, що питання транзитного договору є надзвичайно важливим. "Але все-таки першочергове питання - чи буде Україна купуватиме російський газ за прямим контрактом", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, українська делегація зустрілася в Брюсселі з віце-президентом Європейської комісії Марошем Шефчовичем і погодила позицію перед газовими переговорами з Росією.