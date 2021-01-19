У Росії оголосили нову вакцину від коронавірусу ефективною на 100%

Фото: вакцина "ЕпіВакКорона" (rospotrebnadzor.ru)

У Росії науковий центр Вектор розробив вакцину від коронавірусу під назвою "ЕпіВакКорона". В "Росспоживнагляді" заявляють, що її імунологічна ефективність нібито становить 100%.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Ефективність вакцини складається з її імунологічної ефективності та профілактичної ефективності. За результатами 1-2-ї фаз клінічних досліджень, імунологічна ефективність вакцини "ЕпіВакКорона" становить 100%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перша і друга фаза клінічних досліджень цієї російської COVID-вакцини проводилися в липні-вересні. При цьому в другій фазі брали участь лише 86 осіб, розділених на дві групи. Одна група отримала вакцину ЕпіВакКорона, а інша - плацебо.

Всі добровольці, які отримали вакцину, почувалися добре, лише у двох з них відзначалася болючість у місці уколу, яка минула протягом двох діб.

У жовтні минулого року вакцина "ЕпіВакКорона" отримала реєстраційне посвідчення. В листопаді почалася фаза постреєстраційних досліджень за участю 150 добровольців. За даними Росспоживнагляду, ні в кого з тих не було виявлено небажаних реакцій.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін доручив розпочати масову вакцинацію від коронавірусу в країні вже з цього тижня. Він розпорядився підготувати відповідну інфраструктуру.

Також РБК-Україна писало, що Росія хоче випробувати свою вакцину від COVID-19 "Супутник V" на українцях.