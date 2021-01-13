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Путін доручив почати масову COVID-вакцинацію у Росії з наступного тижня

Москва, Середа 13 січня 2021 14:48
Путін доручив почати масову COVID-вакцинацію у Росії з наступного тижня
Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрій Козловський

Президент Росії Володимир Путін доручив почати масову вакцинацію від коронавірусу в країні вже з наступного тижня. Він розпорядився підготувати відповідну інфраструктуру.

Про це повідомляє ТАСС.

"Ми вже перейшли до масштабної вакцинації. Минулого тижня мені (прем'єр-міністр) Михайло Мішустін доповідав, що промисловість не тільки виконала всі обіцяні нормативи й обсяги, але і перевищила планові обсяги випуску вакцини. Нам потрібно переходити від масштабної до масової вакцинації", - сказав Путін.

Відзначимо, зараз в Росії зробити щеплення препаратом "Супутник V" можуть люди у віці від 18 років, якщо у них немає хронічних захворювань зі списку протипоказань, а також якщо вони останні 30 днів не хворіли на ГРВІ.

Нагадаємо, з початку року в Росії ті, хто отримали щеплення від коронавірусу, можуть отримати на порталі держпослуг паспорт вакцинації. Неясно, чи буде давати цей паспорт які-небудь преференції щепленим.

Також РБК-Україна писало, що Росія хоче випробувати свою вакцину від COVID-19 на українцях.

Крім того, у січні 2021 року РФ почне поставки своєї вакцини від COVID на окупований Донбас.

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