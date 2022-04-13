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Окупанти вдарили ворожим снарядом по Новодружеську: зруйновано будинок

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Новодружеськ, Середа 13 квітня 2022 21:07
Окупанти вдарили ворожим снарядом по Новодружеську: зруйновано будинок Російській військовий (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Новодружеськ Луганської області російським снарядом повністю зруйновано будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Зазначається, що обстріл міста стався 13 квітня опівдні.

Зокрема, внаслідок прямого влучання російського снаряда житловий будинок повністю зруйновано. Також сталося загоряння залишків даху та стін.

"Рятувальники виїхали на виклик і як тільки обстріли вщухли, ліквідували пожежу. Ще п’ять домів упродовж дня пошкоджено у Рубіжному, Нижньому та Золотому", - додав голова ОВА.

Окупанти вдарили ворожим снарядом по Новодружеську: зруйновано будинок

Окупанти знищили будинок у Новодружеську (t.me/luhanskaVTSA)

Раніше ми повідомляли, що окупанти обстріляли Новодружеськ у Луганській області.

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