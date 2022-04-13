Окупанти вдарили ворожим снарядом по Новодружеську: зруйновано будинок

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Рятувальники виїхали на виклик і як тільки обстріли вщухли, ліквідували пожежу. Ще п’ять домів упродовж дня пошкоджено у Рубіжному, Нижньому та Золотому", - додав голова ОВА.

Зокрема, внаслідок прямого влучання російського снаряда житловий будинок повністю зруйновано. Також сталося загоряння залишків даху та стін.

Раніше ми повідомляли, що окупанти обстріляли Новодружеськ у Луганській області.

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