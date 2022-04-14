Росія планує масовані обстріли Краматорська і Костянтинівки, - британська розвідка
З початку війни міста неодноразово стикалися з невибірковими нападами з боку Росії. Міста Краматорськ і Костянтинівка, ймовірно, стануть мішенню для російської влади з аналогічним рівнем насильства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.
"Поєднання масованих ракетно-артилерійських ударів і зусиль по зосередженню сил для наступу являє собою повернення до традиційної російської військової доктрини", - йдеться в повідомленні.
Однак, як відзначають в Міноборони Британії, для цього будуть потрібні значні рівні сил. Триваюча оборона Маріуполя з боку України в даний час сковує значну кількість російських військ і техніки.
Нагадавши, 8 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по вокзалу в Краматорську, де тисячі людей очікували евакуаційний поїзд. Кількість жертв в результаті обстрілу вокзалу збільшилося до 57 осіб, серед них 5 дітей.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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