Россия планирует массированные обстрелы Краматорска и Константиновки, - британская разведка

С начала войны города неоднократно сталкивались с неизбирательными нападениями со стороны России. Города Краматорск и Константиновка, вероятно, станут мишенью для российских властей с аналогичным уровнем насилия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

"Сочетание массированных ракетно-артиллерийских ударов и усилий по сосредоточению сил для наступления представляет собой возврат к традиционной российской военной доктрине", - говорится в сообщении.

Однако, как отмечают в Минобороны Британии, для этого потребуются значительные уровни сил. Продолжающаяся оборона Мариуполя со стороны Украины в настоящее время сковывает значительное количество российских войск и техники.

Напомним, 8 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске, где тысячи людей ожидали эвакуационный поезд. Число жертв в результате обстрела вокзала увеличилось до 57 человек, среди них 5 детей.