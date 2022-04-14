ru ua
Чт, 14 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия планирует массированные обстрелы Краматорска и Константиновки, - британская разведка

Новина українською →
Украина, Четверг 14 апреля 2022 10:45
Россия планирует массированные обстрелы Краматорска и Константиновки, - британская разведка Фото: Россия планирует обстрелы Краматорска и Константиновки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

С начала войны города неоднократно сталкивались с неизбирательными нападениями со стороны России. Города Краматорск и Константиновка, вероятно, станут мишенью для российских властей с аналогичным уровнем насилия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

"Сочетание массированных ракетно-артиллерийских ударов и усилий по сосредоточению сил для наступления представляет собой возврат к традиционной российской военной доктрине", - говорится в сообщении.

Однако, как отмечают в Минобороны Британии, для этого потребуются значительные уровни сил. Продолжающаяся оборона Мариуполя со стороны Украины в настоящее время сковывает значительное количество российских войск и техники.

Напомним, 8 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске, где тысячи людей ожидали эвакуационный поезд. Число жертв в результате обстрела вокзала увеличилось до 57 человек, среди них 5 детей.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс
NEWS
50-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
50-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Победа, мир, эскалация. По каким сценариям может пойти война в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Победа, мир, эскалация. По каким сценариям может пойти война в Украине