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РФ не має права змушувати жителів Криму служити в армії, - правозахисники

Новини » Суспільство     02.11.2019 - 11:41
РФ не має права змушувати жителів Криму служити в армії, - правозахисники
Фото: російські війська в Криму (з відкритих джерел)

Росія, примушуючи кримчан служити в армії, порушує Женевську конвенцію

Російська Федерація не має права примушувати жителів окупованого Криму служити в армії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch у Європі Х'ю Вільямсона.

Як повідомив Вільямсон, примушуючи жителів окупованого Криму служити в армії, Російська Федерація порушує пункти IV Женевської конвенції. Він додав, що конвенція забороняє тиск на жителів окупованих територій, спрямований на забезпечення добровільного призову.

"Згідно з IV Женевською конвенцією, держава-окупант не може примушувати жителів окупованої території служити в її збройних або допоміжних силах. Вона також прямо забороняє будь-який "тиск або пропаганду, спрямовані на забезпечення добровільного призову". Ці заборони є абсолютними, і їхнє порушення є серйозним порушенням конвенції", - наголосив він.

Також він додав, що Росія порушує конвенцію, звинувачуючи громадян, які відмовилися від служби в її збройних силах.

"Подвоюючи це порушення, російська влада також висуває кримінальні звинувачення проти людей, які відмовляються служити в їхніх збройних силах", - зазначив правозахисник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 2014 року російсько-окупаційна влада призвала до лав своєї армії майже 19 тисяч жителів окупованого Криму. Крім того, за даними правозахисників, цієї осені очікується ще майже 3,5 тисячі призовників.

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