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Данілов назвав точну кількість полонених захисників Маріуполя

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Київ, Понеділок 06 червня 2022 20:20
Данілов назвав точну кількість полонених захисників Маріуполя Фото: секретар РНБО України Олексій Данилов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У російському полоні перебувають 2439 українських солдатів, які обороняли Маріуполь в оточенні окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі 24 каналу.

За словами чиновника, понад 2 тисячі захисників Маріуполя виконали всі необхідні завдання. Полон став вимушеним кроком, бо інших варіантів просто не залишалося.

"Вони поки не в комфортних умовах, але, принаймні, у них є їжа і вода... Сподіватимемося, що рано чи пізно вони повернуться живі-здорові в нашу країну", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що у російському полоні перебуває понад 2,5 тисячі українських бійців з "Азовсталі".

Також ми писали, що за словами Зеленського, Головне управління розвідки займається звільненням захисників Маріуполя з російського полону.

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