Україна підтвердила обмін тілами загиблих бійців із Росією
У четвер, 2 червня, на лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією. Українська сторона підтвердила проведення обміну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінреінтеграції України в суботу, 4 червня.
В результаті переговорів було досягнуто домовленість про обмін тілами за формулою "160 на 160", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що операція обміну проводилась Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій спільно з ГУР, СБУ, Генштабом та ін.
Нагадаємо, спочатку про обмін, що відбувся, повідомили пропагандисти російського "Першого каналу".
Як повідомлялось, у вівторок, 31 травня, в Україні було ліквідовано підполковника спецполку Кадирова Заура Дімаєва.
Раніше росіяни взяли в полон Євгена Семидоцького - члена захопленого РФ екіпажу рейдового буксира "Яни Капу", звільненого з нього буквально в 2019 році.
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