Україна підтвердила обмін тілами загиблих бійців із Росією

У четвер, 2 червня, на лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією. Українська сторона підтвердила проведення обміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінреінтеграції України в суботу, 4 червня.

В результаті переговорів було досягнуто домовленість про обмін тілами за формулою "160 на 160", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що операція обміну проводилась Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій спільно з ГУР, СБУ, Генштабом та ін.