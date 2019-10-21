На навчаннях в РФ за участю Путіна зірвався ракетний запуск

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

На атомному підводному човні на навчаннях стався збій

У Російській Федерації на навчаннях під командуванням президента Володимира Путіна зірвався ракетний пуск. Про це повідомляє видання "Ведомости" з посиланням на близькі до російського Міноборони джерела.

Повідомляється, що минулого тижня в ході навчань "Грім-2019" атомний підводний крейсер К-44 "Рязань" здійснив лише один пуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Р-29Р, а не два як анонсувалося раніше. Зокрема, друга ракета не вийшла з шахтної пускової установки, а підводний човен повернувся з невідстріляною ракетою.

За даними джерел, нештатна ситуація могла статися через відмову деяких систем підводного човна. Ракети даного типу знаходяться на озброєнні понад 40 років.

Нагадаємо, в серпні Росія провела навчання з використанням ракет і атомних підводних човнів. Зокрема, ракети були запущені з району полюса в Північному Льодовитому океані та з акваторії Баренцевого моря.

Зазначимо, заступник голови Генерального штабу Збройних сил України Олексій Таран заявив, що Російська Федерація готується до проведення широкомасштабної військової агресії. А Збройні сили України готуються до відбиття збройної агресії по всьому кордону.