ua ru
Нд, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія перекинула до Криму ешелон "Градів" і БТР: з'явилося відео

Новость на русском →
Крим, Неділя 04 вересня 2022 18:14
Росія перекинула до Криму ешелон "Градів" і БТР: з'явилося відео Фото: росіяни перекинули нову техніку в Крим (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Російська Федерація перекинула в окупований Крим ешелон військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Стратегічних комунікацій ВСУ.

Зокрема, в мережі з'явилося відео, як Росія перекидає ешелон військової техніки через Керченський міст.

"На острів везуть БТРи, "Гради", вантажівки. У пасажирських вагонах, ймовірно, їде особовий склад, солдати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України заявляли, що Керченський міст повинен бути знищений.

А секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Росія може зберегти його тільки за однієї умови - якщо виведе по ньому всі свої війська.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Війна Росії проти України
NEWS
Коли в Україну прийде "бабине літо" та від чого це залежить: прогноз синоптиків
Коли в Україну прийде "бабине літо" та від чого це залежить: прогноз синоптиків
DAILY
Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"
Юлія Акімовакоресподент Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"