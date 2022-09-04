ua ru
Вс, 04 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия перебросила в Крым эшелон "Градов" и БТР: появилось видео

Новина українською →
Крым, Воскресенье 04 сентября 2022 18:14
Россия перебросила в Крым эшелон "Градов" и БТР: появилось видео Фото: россияне перебросили новую технику в Крым (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Российская Федерация перебросила в оккупированный Крым эшелон военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Стратегических коммуникаций ВСУ.

В частности, в сети появилось видео, как Россия перебрасывает эшелон военной техники через Керченский мост.

"На полуостров везут БТРы, "Грады", грузовики. В пассажирских вагонах, вероятно, едет личный состав, солдаты", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины заявляли, что Керченский мост должен быть уничтожен.

А секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Россия может сохранить его только при одном условии - если выведет по нему все свои войска.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Война России против Украины
NEWS
Украинские флаги возвращаются. Зеленский провел очередное заседание Ставки
Украинские флаги возвращаются. Зеленский провел очередное заседание Ставки
DAILY
Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"
Юлия Акимовакорреспондент Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"