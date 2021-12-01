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Росія перекинула до кордонів України 10 тисяч військових для навчань

Автор: Артур Родивилов

Понад 10 тисяч військовослужбовців здійснили марші на південні полігони. Біля кордонів України вони нібито проходитимуть зимові навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Повідомляється, що близько третини підрозділів всіх з'єднань і військових частин Південного військового округу РФ почнуть зимовий період навчання нового навчального року в польових умовах.

"Бойове злагодження відділень, розрахунків та екіпажів організовано у складі першого навчального модуля більш ніж на 30 загальновійськових полігонах", - йдеться в повідомленні.

Навчальні заняття пройдуть вперше на полігонах Нестеровський в Інгушетії і Даниловський у Волгоградській області. Особовий склад розмісять в автономних польових таборах АПЛ-500.

Нагадаємо, CIT опублікувала власне розслідування про" насторожуюче " скупчення Росією військ і техніки поблизу кордонів з Україною.

США готуються до непередбачених обставин через ситуацію на кордоні з Україною.

Раніше у Путіна називали "червоною лінією" вступ України до НАТО.

До цього влітку у Путіна підтвердили, що Україна має право на вступ в НАТО.

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Війська РФ