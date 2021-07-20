У Путіна підтвердили право України на вступ до НАТО. Але сумніваються щодо термінів
Право України на вступ до НАТО або Європейський союз є виключно її суверенним правом. Але в Кремлі сумніваються, що це відбудеться в найближчому майбутньому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови Адміністрації президента Росії Дмитра Козака виданню Politique Internationale, яке опубліковане на сайті посольства Росії у Франції.
За його словами, в питанні європейської та євроатлантичної інтеграції України м'яч на боці ЄС і НАТО.
"За нашими оцінками, навряд чи Україна до них приєднається в найближчому майбутньому. В які альянси вступати - це виключне суверенне право України. Незалежно від того, вигідно це чи невигідно Росії", - зазначив Козак.
Він додав, що єдине, що Росія може зробити в цих умовах - це роз'яснити наслідки для політичних і економічних відносин.
"З тим, щоб вибір Києва був усвідомленим. У цьому наша прагматична позиція", - підкреслив він.
Нагадаємо, раніше сам російський президент Володимир Путін говорив, що вступ України до НАТО є "червоною лінією" для Росії.
Крім того, в Кремлі вважають такий варіант розвитку подій загрозою для всієї Європи.