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У Путіна підтвердили право України на вступ до НАТО. Але сумніваються щодо термінів

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Москва, Вівторок 20 липня 2021 17:16
У Путіна підтвердили право України на вступ до НАТО. Але сумніваються щодо термінів Фото: заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Право України на вступ до НАТО або Європейський союз є виключно її суверенним правом. Але в Кремлі сумніваються, що це відбудеться в найближчому майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови Адміністрації президента Росії Дмитра Козака виданню Politique Internationale, яке опубліковане на сайті посольства Росії у Франції.

За його словами, в питанні європейської та євроатлантичної інтеграції України м'яч на боці ЄС і НАТО.

"За нашими оцінками, навряд чи Україна до них приєднається в найближчому майбутньому. В які альянси вступати - це виключне суверенне право України. Незалежно від того, вигідно це чи невигідно Росії", - зазначив Козак.

Він додав, що єдине, що Росія може зробити в цих умовах - це роз'яснити наслідки для політичних і економічних відносин.

"З тим, щоб вибір Києва був усвідомленим. У цьому наша прагматична позиція", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше сам російський президент Володимир Путін говорив, що вступ України до НАТО є "червоною лінією" для Росії.

Крім того, в Кремлі вважають такий варіант розвитку подій загрозою для всієї Європи.

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