Росія перекинула на Донбас 20 вантажівок з боєприпасами, - розвідка

За інформацією української розвідки, Росія продовжує підтримувати окупаційні війська на окупованій території Донецької та Луганської областей. Мова йде про постачання озброєння, боєприпасів, пально-мастильних матеріалів та іншого військового майна.

Про це повідомляє прес-центр Міністерства оборони.

Зокрема, з 15 червня у частині 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійський корпус ЗС РФ доставив близько 4500 літрів пального і понад 20 вантажних автомобілів боєприпасів і майна військового призначення.

"Крім того, окремими колонами була переміщена броньована техніка, відновлена на ремонтних заводах російського військово-промислового комплексу", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна раніше писало, що Росія розмістила поблизу кордону з Україною готові до наступу війська.

Нагадаємо, на Донбасі за останню добу збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один український військовий отримав бойове поранення.

Як раніше заявляв глава Міністерства реінтеграції Олексій Резніков, Росія готова "зблизити позиції" на переговорах з врегулювання конфлікту на Донбасі, а Україна впевнена, що в Мінську можна досягти компромісів у різних питаннях.