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Делегація ВР розпочала роботу у весняній сесії Парламентської асамблеї НАТО

НовиниПолітика    26.05.2018 - 12:56
Фото: делегація ВР (twitter.com/UKRinNATO)
Фото: делегація ВР (twitter.com/UKRinNATO)

На порядку денному низка важливих питань, пов’язаних з агресивною політикою Росії

Делегація Верховної ради України розпочала роботу у весняній сесії Парламентської асамблеї НАТО, що проходить у столиці Польщі Варшаві. Про це у Twitter повідомила прес-служба місії України при НАТО.

"На порядку денному низка важливих питань, зокрема, виклики безпеці на євроатлантичному просторі, пов’язані з агресивною політикою Росії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 травня заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль повідомила, що Україна 12 червня 2018 року передасть в Міжнародний суд ООН меморандум про порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

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Теги публікації: НАТО, делегация  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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