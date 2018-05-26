Делегація ВР розпочала роботу у весняній сесії Парламентської асамблеї НАТО

На порядку денному низка важливих питань, пов’язаних з агресивною політикою Росії

Делегація Верховної ради України розпочала роботу у весняній сесії Парламентської асамблеї НАТО, що проходить у столиці Польщі Варшаві. Про це у Twitter повідомила прес-служба місії України при НАТО.

"На порядку денному низка важливих питань, зокрема, виклики безпеці на євроатлантичному просторі, пов’язані з агресивною політикою Росії", - йдеться у повідомленні.

Делегація Верховної Ради України розпочала роботу у Весняній сесії Парламентської асамблеї НАТО (м. Варшава, Польща). На порядку денному низка важливих питань, зокрема, виклики безпеці на євроатлантичному просторі, пов’язані з агресивною політикою Росії. pic.twitter.com/C0lICnDW37 — UKR Mission to NATO (@UKRinNATO) May 26, 2018

Нагадаємо, 24 травня заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль повідомила, що Україна 12 червня 2018 року передасть в Міжнародний суд ООН меморандум про порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.