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Росія відвела війська від Мелітополя: в ОВА назвали причину

Фото: голова Запорізької ОВА Олександр Старух (facebook.com/starukholexander)
Автор: Іван Носальський

Військове керівництво РФ перекинуло своїх солдатів з окупованого Мелітопольського району на Херсонський напрямок. Туди зайшли бойовики так званої "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"У низці громад (Запорізької області - ред.) наприкінці минулого тижня відвели ті структури окупанта, які забезпечували контроль та тероризували населення. Їх зняли з блокпостів та відправили по Херсонському напрямку. Зараз у деяких громадах, де відбувся такий догляд, зайшли нові, тобто було здійснено просту ротацію", - пояснив Старух.

Він додав, що на місце російських солдатів були перекинуті військові так званої "ДНР" з метою продовжити здійснювати терор над місцевим населенням.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Запорізькій області 7 червня обстріляли населені пункти. Уламкові поранення отримали неповнолітній хлопець, чоловік та жінка, також росіяни викрали трьох чоловіків.

Також ми писали, що з окупованих регіонів Запорізької області відправили перший товарний поїзд із зерном до Криму.

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Олександр СтарухМелітопольЗапорожская областьВійська РФВійна Росії проти України