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У Запорізькій області окупанти поранили трьох осіб, ще трьох викрали

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Запорізька область, Середа 08 червня 2022 08:17
У Запорізькій області окупанти поранили трьох осіб, ще трьох викрали Фото: у Запорізькій області окупанти поранили трьох людей, ще трьох викрали (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Запорізькій області 7 червня окупанти продовжили обстріли населених пунктів. Осколкові поранення отримали неповнолітній хлопець, чоловік і жінка, також росіяни викрали трьох чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

У Запорізькій області ворог удосконалював інженерне обладнання другої лінії оборони, проводив повітряну розвідку із застосуванням БПЛА в окремих районах.

Основні сили і засоби загарбники продовжують зосереджуватися в районі Оріхова, Гуляйполя та Великої Новосілки Донецької області, посилили свої підрозділи в районі Василівки.

Загарбники здійснили обстріл з РСЗВ по цивільній інфраструктурі і мирним домогосподарствам.

Підрозділом протиповітряної оборони в передмісті обласного центру була знищена ворожа ракета.

Крім цього, ворог обстрілював позиції підрозділів ЗСУ вздовж лінії зіткнення з усього спектру озброєння в районі населених пунктів: Вільне Поле, Чарівне, Залізничне, Кам'янське, Білогір'я, Гуляйполе, Полтавка, Новоданилівка, Новосілка, Красне, Малинівка, Оріхів, Ольгівське, Успенівка.

Нагадаємо, за 6 червня в Пологівському районі Запорізької області ворожі обстріли отримали три села - Гуляйполе, Верхня Терса і Добропілля.

Станом на червень Запорізька область окупована російськими військами майже на 60%.

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