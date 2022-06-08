У Запорізькій області окупанти поранили трьох осіб, ще трьох викрали

У Запорізькій області ворог удосконалював інженерне обладнання другої лінії оборони, проводив повітряну розвідку із застосуванням БПЛА в окремих районах.

Основні сили і засоби загарбники продовжують зосереджуватися в районі Оріхова, Гуляйполя та Великої Новосілки Донецької області, посилили свої підрозділи в районі Василівки.

Загарбники здійснили обстріл з РСЗВ по цивільній інфраструктурі і мирним домогосподарствам.

Підрозділом протиповітряної оборони в передмісті обласного центру була знищена ворожа ракета.

Крім цього, ворог обстрілював позиції підрозділів ЗСУ вздовж лінії зіткнення з усього спектру озброєння в районі населених пунктів: Вільне Поле, Чарівне, Залізничне, Кам'янське, Білогір'я, Гуляйполе, Полтавка, Новоданилівка, Новосілка, Красне, Малинівка, Оріхів, Ольгівське, Успенівка.

Нагадаємо, за 6 червня в Пологівському районі Запорізької області ворожі обстріли отримали три села - Гуляйполе, Верхня Терса і Добропілля.

Станом на червень Запорізька область окупована російськими військами майже на 60%.

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