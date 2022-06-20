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Росія відстрочила анексію окупованих регіонів: у чому причина

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Україна, Понеділок 20 червня 2022 17:19
Росія відстрочила анексію окупованих регіонів: у чому причина Фото: Росія відстрочила анексію окупованих регіонів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російське керівництво перенесло заплановані псевдореферендуми на окупованих територіях. Місцеві українці не дають їм провести анексію.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву, про це свідчать дані українських розвідників.

"Незважаючи на репресії, місцеві продовжують опір, тому ні про яке "добровільне" приєднання не йдеться", - зазначають розвідники.

За їхніми словами, росіянам і надалі доведеться переносити проведення "референдумів", бо тенденції до опору загарбникам на окупованих територіях продовжують посилюватись.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські загарбники викрали списки виборців у Херсонській області. Вони планують прискорити проведення "референдуму".

Також ми писали, що, за словами секретаря РНБО Олексія Данилова, Кремль не потребуватиме проведення "референдумів" на захоплених територіях через призначення росіян на правлячі посади.

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