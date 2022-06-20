Росія відстрочила анексію окупованих регіонів: у чому причина

Російське керівництво перенесло заплановані псевдореферендуми на окупованих територіях. Місцеві українці не дають їм провести анексію.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву, про це свідчать дані українських розвідників.

За їхніми словами, росіянам і надалі доведеться переносити проведення "референдумів", бо тенденції до опору загарбникам на окупованих територіях продовжують посилюватись.

"Незважаючи на репресії, місцеві продовжують опір, тому ні про яке "добровільне" приєднання не йдеться", - зазначають розвідники.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські загарбники викрали списки виборців у Херсонській області. Вони планують прискорити проведення "референдуму".

Також ми писали, що, за словами секретаря РНБО Олексія Данилова, Кремль не потребуватиме проведення "референдумів" на захоплених територіях через призначення росіян на правлячі посади.

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