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Россия отсрочила аннексию оккупированных регионов: в чем причина

Новина українською →
Украина, Понедельник 20 июня 2022 17:19
Россия отсрочила аннексию оккупированных регионов: в чем причина Фото: Россия отсрочила аннексию оккупированных регионов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российское руководство перенесло запланпированные псевдореферендумы на оккупированных территориях. Местные украинцы не дают им провести аннексию.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления, об этом свидетельствуют данные украинских разведчиков.

"Несмотря на репрессии, местные продолжают сопротивление, поэтому ни о каком "добровольном" присоединении речь не идет", - отмечают разведчики.

По их словам, россиянам и дальше придется переносить проведение "референдума", потому как тенденции к сопротивлению захватчикам на оккупированных территориях продолжают усиливаться.

Напомним, ранее стало известно, что российские захватчики украли списки избирателей в Херсонской области. Они планируют ускорить проведение "референдума".

Также мы писали, что, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Кремль не будет нуждаться в проведении "референдумов" на захваченных территориях из-за назначений россиян на правящие должности.

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