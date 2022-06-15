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Росії більше не потрібні "референдуми" на окупованих територіях: Данілов назвав причину

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Київ, Середа 15 червня 2022 20:02
Росії більше не потрібні "референдуми" на окупованих територіях: Данілов назвав причину Фото: Олексій Данилов, секретар РНБО України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Кремль не потребуватиме проведення "референдумів" на захоплених територіях через призначення росіян на правлячі посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова під час телемарафону.

"Це класична форма. Спочатку взяти допомогу тих зрадників, які погодилися на певний період часу очолювати органи, але тепер РФ зриває всі маски та ставить росіян на управління тими територіями, які захоплені. Це ще раз говорить про те, що вони не будуть, ймовірно, проводити "референдуми", а просто росіян призначатимуть на посади", - заявив Данілов.

За його словами, таким чином Росія навіть не спробує легітимізувати приєднання окупованих територій, вона просто братиме їх під свій контроль.

Нагадаємо, раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявляв, що Російська Федерація прискорює захоплення Донецької області та має намір "юридично" оформити анексію до 1 вересня.

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РНБО Олексій Данілов Референдум Війна Росії проти України
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