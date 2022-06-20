В Херсонській області росіяни викрали списки виборців: Нацполіція назвала причину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Херсонської області.

"У тимчасово окупованому місті Херсоні представники окупаційної влади увірвалися до Державного архіву Херсонської області та вкрали виборчу документацію зі списками виборців за 2019 рік. За попередньою версією, персональні дані виборців міста Херсона та області можуть бути використані окупантами для організації псевдореферендуму для зміни територіальних кордонів України", - сказано в повідомленні поліції.

Зазначається, що троє озброєних окупантів вдерлися в будівлю і під загрозами змусили працівників передати їм 15 коробок із виборчою документацією. У них були списки по виборам президента України у 2019 році.

"Таким чином вони намагаються зімітувати волевиявлення жителів Херсонської області та прискорити узаконення своєї влади", - наголошують у поліції.

Правоохоронці вже порушили кримінальну справу. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.