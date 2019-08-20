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Росія анонсувала міжнародні військові навчання у вересні

Новини » Політика    20.08.2019 - 03:41
Росія анонсувала міжнародні військові навчання у вересні
Ілюстративне фото (mil.ru)

У навчаннях "Центр-2019" крім російських військових візьмуть участь представники ще 7 країн

У Росії у вересні 2019 року заплановані військові навчання "Центр-2019", у яких крім російських військових візьмуть участь представники Китаю, Пакистану, Киргизії, Індії, Казахстану, Таджикистану та Узбекистану. Про це заявили в Міноборони РФ, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що в навчаннях візьмуть участь близько 128 тис. військових, понад 20 тис. одиниць техніки, 600 літальних апаратів і до 15 кораблів.

Навчання відбудуться в два етапи - у рамках першого органи військового керівництва відпрацюють керування військами під час боротьби з тероризмом, відбиття ударів засобів повітряного нападу та ведення розвідувально-пошукових і оборонних дій.

Другий етап буде присвячений питанням управління підрозділами під час масованого вогневого удару і наступу на умовного противника.

Основні дії навчань пройдуть на восьми полігонах: загальновійськових "Тоцький", "Донгуз", "Аданак", "Чербаркульський", "Юргінський", "Алейський", а також полігонах військ ППО "Ашулук" і "Сафакулєво".

"На полігонах держав-партнерів за окремими планами будуть відпрацьовані епізоди ведення боротьби з незаконними збройними формуваннями", - заявили в Міноборони РФ.

Навчання також зачеплять акваторію Каспійського моря, де будуть відпрацьовувати сприяння сухопутним військам, оборону морських комунікацій та морської економічної діяльності.

Нагадаємо, 19 серпня Росія заявила про початок в окупованому нею Криму командно-штабних навчань підрозділів Чорноморського флоту.

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