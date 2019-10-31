Росія відправила черговий "гумконвой" на Донбас

Російська Федерація відправила черговий "гуманітарний конвой" на окуповану територію Донецької і Луганської областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення росСМИ.

Повідомляється, що 89-я так звана "гуманітарна колона" виконала доставку на Донбас понад 550 тонн дитячих продуктових наборів, у складі яких молочні суміші та дитячі консерви.

Нагадаємо, 25 жовтня, Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту протесту у зв'язку з новим "гумконвоем". У МЗС закликали міжнародне співтовариство відреагувати на дії РФ.

Раніше повідомлялося, що на початку жовтня Україна відправила 30 тонн гуманітарної допомоги жителям Донбасу. Зокрема, були передані товари народного споживання.

Також РБК-Україна повідомляло, що, за словами президента України Володимира Зеленського, інформаційна і гуманітарна політика є пріоритетом України щодо Донбасу і Криму. Зеленський зазначив, що держава повинна зберегти свідомість українських громадян на окупованих територіях.