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МЗС направило Росії ноту протесту через новий гумконвой

Новини » Політика    25.10.2019 - 18:24
МЗС направило Росії ноту протесту через новий гумконвой
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

В МЗС закликали міжнародну спільноту відреагувати на дії РФ

Міністерство закордонних справ України направило Російській Федерації ноту протесту у зв'язку з новим гуманітарним конвоєм на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника українського МЗС Катерини Зеленко у Twitter.

Як повідомили в українському зовнішньополітичному відомстві, черговий так званий гуманітарний конвой Російської Федерації незаконно перетнув український кордон та вирушив у напрямку окупованої території Донбасу.

"Росія не зупиняється і далі порушує міжнародне право. Черговий контрабандний конвой перетнув український кордон у напрямку Донбасу. Направили РФ ноту протесту, закликаємо міжнародну спільноту відреагувати належним чином", - заявила Зеленко.

МЗС направило Росії ноту протесту через новий гумконвой

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міжнародна організація з міграції направила в окуповані райони Донецької та Луганської областей 30 тонн гуманітарної допомоги. Зокрема, місцеві жителі отримали товари народного споживання.

Крім того, 11 жовтня в окуповані райони Донбасу направили 51 тонну гуманітарної допомоги, зокрема, гігієнічні набори та набори з промисловими виробами. Допомога також була надана Міжнародною організацією з міграції.

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