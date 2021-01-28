Росія відправила відомих пропагандистів до Донецька. МЗС вже відреагував

Фото: МЗС України (РБК-Україна)

Російські пропагандисти Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян і Роман Бабаян прибули до окупованого Донецька. У зв'язку з цим Міністерство закордонних справ України ініціює заборону на в'їзд.

Про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, у зв'язку з діяльністю проти національної безпеки ініційовано процедуру заборони на в'їзд до України для актора і телеведучого Тиграна Кеосаяна. Він є ведучим сатиричної програми "Міжнародна пилорама" на телеканалі НТВ.

"Симонян і Бабаян давно не в'їзні", - додав Ніколенко.

Зазначимо, Маргарита Симоньян - головний редактор телеканалу RT, агентства "Росія сьогодні" та інформаційного агентства Sputnik. Роман Бабаян - головний редактор радіостанції "Говорить Москва".

Як пишуть сепаратистські ЗМІ, російські пропагандисти проведуть в окупованому Донецьку форум "Російський Донбас". Даний форум присвячений обговоренню відповідної "доктрини", у ньому візьмуть участь ватажки "республік".

Нагадаємо, раніше у президента України Володимира Зеленського назвали "пропагандистським прийомом" новину про односторонню передачу полонених з окупованого Донбасу.

Вчора в інтернеті з'явилися фото донецької тюрми "Ізоляція", в якій окупаційна влада утримує українських полонених.