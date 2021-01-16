Пропагандистський прийом: у Зеленського відреагували на передачу ОРДЛО полонених Україні

Фото: Офіс президента (РБК-Україна)

Ситуація з передачею так званими "ДНР/ЛНР" Україні полонених в односторонньому порядку є елементом пропаганди. І вона вигідна, перш за все, народному депутату Віктору Медведчуку.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

У заяві, поширеній сепаратистськими ЗМІ, вказувалося, що процес передачі полонених відбувається при посередництві Медведчука. На думку радника голови ОП, він і його політична сила грають з емоціями людей, одночасно намагаючись "просунути рішення проти інтересів України",

Подоляк підкреслив також, що саме Росія блокує процес повноцінного обміну полоненими, а не Україна.

"На сьогодні Росією не виконується навіть найпростіший пункт паризьких домовленостей – по допуску представників Червоного хреста до осіб, які утримуються на окупованій території. Червоний хрест – заблокований, а відомий політичний діяч – розблокований? Це тільки доводить штучність блокування переговорів по звільненню полонених", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, що сьогодні ЗМІ так званих "ДНР/ЛНР" повідомили про передачу Україні полонених в односторонньому порядку. Серед них нібито жінки, літні люди і люди, які страждають важкими захворюваннями, які не воювали у складі українських військ.

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук назвав цю ситуацію спробою Росії ухилитися від домовленостей.