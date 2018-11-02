ЄС вважає російські санкції проти України невиправданими

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У ЄС вважають, що треба уникати кроків, які можуть спровокувати ситуацію

Російські санкції проти українських громадян та компаній є невиправданими. Таку позицію висловили у Європейському союзі, повідомляє РБК-Україна із посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у Twitter.

"Європейський союз про санкції Росії проти України: "Рішення російського уряду запровадити фінансові заходи проти українських громадян та компаній є невиправданим. Необхідно уникати кроків, які у подальшому можуть спровокувати ситуацію та перешкоджати відновленню територіальної цілісності України", - йдеться у його повідомленні.

Скрін (twitter.com/RikardJozwiak)

Нагадаємо, 1 листопада Російська Федерація запровадила економічні санкції проти 322 українців 68 компаній. Санкції полягають у заморожуванні банківських рахунків, цінних паперів, блокуванні майна та забороні виведення капіталу з території Росії.

До списку потрапили глава Верховної Ради України Андрій Парубій, секретар РНБО Олесандр Турчинов, глави українських міністерств, голова СБУ Василь Грицак, генеральний прокурор України Юрій Луценко та третина чинного складу Верховної Ради.

Як раніше писало РБК-Україна, глава ВР Андрій Парубій у відповідь на російські санкції закликав посилити обмеження проти російського бізнесу та фізичних осіб.

Він заявив, що посилення санкцій "особливо актуально напередодні президентських і парламентських виборів в Україні, на які Росія намагається впливати і грошима, і контрольованими телеканалами".