ru ua
Пн, 27 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Росії назвали українською "провокацією" удари по ТЦ в Кременчуці

Новость на русском →
Кременчук, Понеділок 27 червня 2022 22:15
В Росії назвали українською "провокацією" удари по ТЦ в Кременчуці Фото: Дмитро Полянський, зампостпреда Росії в ООН (rferl.org)
Автор: Дмитро Левицький

Перший заступник представника Росії в ООН Дмитро Полянський назвав сьогоднішній ракетний удар по торговому центру в Кременчуці українською "провокацією".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство "РИА Новости".

Полянський вдався до звичної російської практики і почав перекладати на Україну відповідальність за удар по ТЦ в Кременчуці. Він заявив, що "мала місце провокація в стилі бучанської", натякаючи на російську версію подій в Бучі.

Як відомо, росіяни намагаються переконувати цивілізований світ, що окупаційні війська не влаштовували різанини в містечку під Києвом, а кадри з тілами закатованих російськими солдатами людей називають постановочними.

"Потрібно почекати, що скаже наше Міноборони, але вже багато нестиковок, які впадають в очі. Це саме те, що потрібно Києву, щоб тримати фокус уваги на Україні перед самітом НАТО", - заявив російський чиновник.

Ракетний удар по Кременчуку

Сьогодні вдень російські літаки випустили з території Курської області дві ракети по Кременчуку. Одна ракета впала на стадіоні, а інша - влучила в ТЦ "Амстор", в якому на той момент перебувало багато людей.

Наразі відомо про щонайменше 13 загиблих та понад півсотні постраждалих. Однак, як зазначає місцева влада, кількість загиблих буде рости, оскільки в момент удару в торговому центрі перебувало понад 1000 людей.

Останні новини про сьогоднішній удар по Кременчуку можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Кременчук ракетный удар Війна Росії проти України
NEWS
Буданов пояснив, чому Росія не піде на виведення військ із України
Буданов пояснив, чому Росія не піде на виведення військ із України
DAILY
Олександр Завітневич: Половина російських генералів вже мала б застрелитися
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Олександр Завітневич: Половина російських генералів вже мала б застрелитися