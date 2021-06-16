Росія відчайдушно хоче бути наддержавою, але її тисне Китай, - Байден
Президент США Джо Байден перед тим, як відлетіти з Женеви після переговорів з російським президентом Володимиром Путіним, заявив, що Росія зараз у дуже скрутному становищі. На його думку, Росія намагається всіма силами втримати статус наддержави.
Про це повідомляє видання The Guardian.
За словами президента США, в останні три-п'ять років великі країни почали ставити собі питання, як зберегти своє лідерство у світі. Сполучені Штати, як сказав Байден, теж роблять це.
"Росія зараз перебуває у дуже і дуже скрутному становищі. Їх тисне Китай. Вони відчайдушно хочуть залишатися наддержавою", - заявив він.
Нагадаємо, сьогодні у Женеві відбулися переговори Байден і Путіна. Після зустрічі президент США заявив, що Росія не хоче нової холодної війни з США.
Крім того, Байден заявив, що США та Росії потрібно встановити спільні правила поведінки.
Додамо, Путін після зустрічі з Байденом оцінив перспективи відносин з США.