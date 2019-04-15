Росія зупинила військове і цивільне співробітництво з НАТО

У Росії заявили про припинення співробітництва з НАТО по військовій та цивільній лініях. Про це заявив заступник голови МЗС Росії Олександр Грушко, повідомляють росЗМІ.

Заступник голови МЗС РФ заявив, що Північноатлантичний Альянс зайшов занадто далеко в нагнітанні конфронтації з Росією.

"НАТО сам відмовився від позитивної порядку денного у відносинах з Росією. Його не існує. І поки немає ознак того, що в НАТО знають, як виходити з цього глухого кута... НАТО зайшов занадто далеко в нагнітанні конфронтації з Росією, і поки не видно, коли і де розсудливість візьме верх. Парадокс, але сьогоднішні відносини Росія-НАТО якраз найбільше нагадують "звичайний" стан справ, під який створювався Альянс - під "холодну війну", - заявив Грушко.

За його словами, поточна криза у відносинах Росії і НАТО є найтривалішою в історії. При цьому, зазначив Грушко, Москва зберегла контакти з окремими країнами альянсу.

Але військовий конфлікт з НАТО не передбачається, тому що це стало б катастрофою для всього людства, запевнив Грушко.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті заявив, що комунікація між НАТО і Москвою в період холодної війни була краще, ніж зараз.

Крім того, у Верхній палаті парламенту РФ заявили, що порушення процедур проходження українських кораблів через Керченську протоку може призвести до виникнення воєнного конфлікту за участю НАТО.

Додамо, у квітні більше 10 кораблів Чорноморського флоту Росії вийшли з баз в анексованому Севастополі і Новоросійську для проведення навчань у Чорному морі на тлі спільних навчань НАТО "Морський щит - 2019".