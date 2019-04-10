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Росія попередила НАТО про можливий конфлікт з Україною

Новини » Політика    10.04.2019 - 20:22
Росія попередила НАТО про можливий конфлікт з Україною
Ілюстративне фото (nato.int)

У РФ заявили, що порушення процедури проходження кораблів України через Керченську протоку може призвести до виникнення військового конфлікту

Верхня палата парламенту РФ 10 квітня заявила, що порушення процедури проходження українських кораблів через Керченську протоку може призвести до виникнення воєнного конфлікту за участю НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свободу".

У заяві Ради Федерації говориться, що проходження українських кораблів через Керченську протоку - це "проблема дотримання українською стороною встановлених процедур".

"Проходження українських кораблів через Керченську протоку – це не питання співвідношення сил або присутності НАТО в Чорноморському регіоні, а виключно проблема дотримання українською стороною встановлених процедур, які їй добре відомі і успішно використовувалися нею до листопада 2018 року. Спроби України діяти в обхід цих процедур несуть в собі ризики виникнення військового конфлікту між Україною і Російською Федерацією, в який може бути залучена і НАТО", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко 10 квітня підписав указ "Про затвердження річної національної програми під егідою комісії Україна-НАТО на 2019".

Додамо, що Україна висловила протест в Міжнародній морській організації (ІМО) у зв'язку з протиправним будівництвом і відкриттям РФ моста через Керченську протоку.

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