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Нинішня комунікація з Росією гірша, ніж під час холодної війни, - НАТО

Новини » Політика    15.04.2019 - 04:40
Нинішня комунікація з Росією гірша, ніж під час холодної війни, - НАТО
Фото: Кертіс Скапаротті (defense.gov)

Головнокомандувач сил НАТО в Європі вважає, що альянсу слід більше спілкуватися з Росією

Комунікація між НАТО і Москвою в період холодної війни була кращою, ніж зараз. Про це заявив головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті, передає РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Він зазначив, що за весь час на своїй посаді лише двічі зустрічався з начальником Генерального штабу Збройних сил Росії Валерієм Герасимовим, щоправда кілька разів розмовляв із ним по телефону.

"Під час холодної війни ми розуміли сигнали, що подаються один одному. Ми розмовляли. Я не впевнений, що ми розуміємо їх так само добре сьогодні", - підкреслив генерал.

Скапаротті вважає, якщо супротивники знають можливості і наміри один одного, ймовірність конфлікту між ними значно нижча, він назвав спілкування "важливою частиною стримування".

На думку головнокомандувача, НАТО слід більше спілкуватися з російською стороною, що дало б можливість "розуміти один одного і роз'яснювати, що і чому ми робимо".

Нагадаємо, в квітні понад 10 кораблів Чорноморського флоту Росії вийшли з баз у анексованому Севастополі та Новоросійську для проведення навчань у Чорному морі на тлі спільних навчань НАТО "Морський щит - 2019".

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