Україна планує закупити вугілля в Казахстані

Україна відчуває дефіцит вугілля: за даними Міненерго, зараз на складах ТЕС і ТЕЦ всього 750 тисяч тонн, замість планових 2,9 млн тонн. Для розв'язання цієї проблеми очікуються поставки вугілля для "Центренерго" з Казахстану залізницею через Росію і Білорусь.

Але тут для "Центренерго" є дві проблеми. По - перше, терміни - вугілля в кращому випадку поставлять не раніше листопада, а, по-друге, це досить ризикований шлях доставки. Обидві транзитні країни в будь-який момент можуть зірвати поставки, щоб чинити політичний тиск на Україну.

"Поки, наскільки я знаю, домовленості з Казахстаном про постачання вугілля ніяк не зафіксовані. Це питання в стані обговорення. Але навіть якщо домовленості і будуть, то є великі ризики, пов'язані з проходженням вантажу по території Росії і Білорусі, а також першочерговістю їх обробки російської РЖД", - пояснив виданню директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.