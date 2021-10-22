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Україна планує закупити вугілля в Казахстані

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Україна, П'ятниця 22 жовтня 2021 12:19
Україна планує закупити вугілля в Казахстані Фото: Україна планує закупити вугілля в Казахстані (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов

Україна відчуває дефіцит вугілля: за даними Міненерго, зараз на складах ТЕС і ТЕЦ всього 750 тисяч тонн, замість планових 2,9 млн тонн. Для розв'язання цієї проблеми очікуються поставки вугілля для "Центренерго" з Казахстану залізницею через Росію і Білорусь.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "На порозі енергокризи. Кабмін може відновити фінансування "Нафтогазу".

Але тут для "Центренерго" є дві проблеми. По - перше, терміни - вугілля в кращому випадку поставлять не раніше листопада, а, по-друге, це досить ризикований шлях доставки. Обидві транзитні країни в будь-який момент можуть зірвати поставки, щоб чинити політичний тиск на Україну.

"Поки, наскільки я знаю, домовленості з Казахстаном про постачання вугілля ніяк не зафіксовані. Це питання в стані обговорення. Але навіть якщо домовленості і будуть, то є великі ризики, пов'язані з проходженням вантажу по території Росії і Білорусі, а також першочерговістю їх обробки російської РЖД", - пояснив виданню директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

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