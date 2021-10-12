ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Справа про захоплення моряків: що вимагає Україна від Росії в Гаазькому суді

Новость на русском →
Нідерланди, Вівторок 12 жовтня 2021 13:16
Справа про захоплення моряків: що вимагає Україна від Росії в Гаазькому суді Фото: що вимагає Україна від Росії в Гаазькому суді (ps.fsb.ru)
Автор: Марія Кучерявець, Олег Черниш

Міжнародний арбітражний трибунал у Гаазі (Нідерланди) почав попередні слухання, що стосуються юрисдикції справи про захоплення Росією українських моряків. Заяву до суду Україна подала ще у квітні 2019 року.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Гаага розсудить. Чи покарає трибунал Росію за захоплення українських моряків".

Слухання почалися 11 жовтня з виступу представника делегації РФ, а 12 жовтня виступить представник України.

Україна у своєму позові буде домагатися визнання факту порушення Росією Конвенції з морського права, а також моральної та матеріальної компенсації.

Остаточна сума компенсації не розголошується, але в матеріалах кримінального розслідування Служби безпеки України йдеться, що дії РФ завдали шкоди Україні на 260 млн гривень, тобто практично на 10 млн доларів.

Джерело РБК-Україна в Міністерстві закордонних справ прогнозує, що рішення арбітражного трибуналу по юрисдикції може бути через півроку, а остаточний вердикт у справі - через пару років.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року група кораблів ВМС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу" здійснювала плановий перехід з порту Одеси у порт Маріуполь в Азовському морі.

Після чого, при підході до Керченської протоки прикордонні катери РФ напали і захопили українські кораблі і моряків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Гаага Керченский мост
NEWS
Подорожувати стане простіше: Україна та ЄС підписали угоду про відкрите небо
Подорожувати стане простіше: Україна та ЄС підписали угоду про відкрите небо
DAILY
Гаага розсудить. Чи покарає трибунал Росію за захоплення українських моряків
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гаага розсудить. Чи покарає трибунал Росію за захоплення українських моряків