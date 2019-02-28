Росія організує газову війну після споруждження "Північного потоку-2", - Клімкін

Міністр вважає, що спорудження газопроводу становить небезпеку для всього регіону

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что после сооружения газопровода "Северный поток-2" Россия уже не будет придерживаться никаких правил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

По мнению Климкина, завершение строительства второй ветки "Северного потока", который свяжет Россию с Германией, может привести к своеобразной газовой войны.

Глава МИД Украины считает, что в преодолении энергетического кризиса, вызванного политикой России, Украина должна делать ставку на сотрудничество с Польшей. Также он отмечает, что запуск этого газопровода может принести Украине большие проблемы.

"Безусловно, Россия организует новую газовую войну, если Северный поток будет построен. Она использует любые средства, это внезапное падение давления в трубе... Такие провокации будут, как только Северный поток будет построен. И любые гарантии со стороны России... Ну, посмотрите, Россия нарушила все, что возможно", - сказал Климкин.

Министр также считает, что сооружение газопровода будет представлять опасность для всего региона.

"Очень большая угроза для европейской энергетической безопасности и для Европы. Посмотрите, что Россия делает в отношении нелегитимно построенного Крымского моста. А теперь представьте себе: через Балтийское море она перекачивает больше, чем 1000 млрд куб. м газа. Как она будет защищать этот транзит, к каким провокациям она будет прибегать?", - сказал Климкин.

Ранее Климкин заявлял, что Россия после запуска газопровода "Северный поток-2" организует новую газовую войну.

РБК-Украина писало, что министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский отмечал, что принятые 20 февраля Комитетом постоянных представителей государств ЕС изменения в Газовой директивы не изменят негативной позиции Польши по этой инвестиции.