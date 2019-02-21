У Польщі заявили, що не змінили негативне ставлення до "Північного потоку-2"

Фото: Кшиштоф Тхужевський (flickr.com ministerstwoenergii)

Прийняті зміни до газової директиви не змінили позицію Польщі

Прийняті 20 лютого Комітетом постійних представників держав ЄС зміни до Газової директиви не змінять негативної позиції Польщі щодо цієї інвестиції. Про це заявив міністр енергетики Польщі Кшиштоф Тхужевський, передає РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Міністр наголосив, що проект ділить Євроспільноту, збільшує залежність ЄС від російського газу та дозволить Росії обминути Україну як маршрут постачання.

"Хоча, завдяки нашим рішучим зусиллям, досягнутий компроміс у справі директиви охопить проект Nord Stream 2, проте прийняті положення не змінюють негативного ставлення Польщі до цієї інвестиції, яка, на нашу думку, від початку була антиєвропейською", - заявив міністр.

Він додав, що згоду на зміни в директиві не слід сприймати як згоду на побудову самого газогону.

"Європейська солідарність наказує припинити дії, які є дуже шкідливими для Центральної та Східної Європи і Півдня, і які мають служити інтересам обраних. Проект газопроводу Nord Stream 2 потрібно розглядати не тільки в енергетичному плані, але також як загрозу для безпеки громадян цілої Європи", - вважає Тхужевський.

Він висловив задоволення, що вдалося досягти домовленості ще до завершення каденції Європейського парламенту, а найновіші рішення "завершують півторарічні зусилля польської дипломатії та переговорної групи Міністерства енергетики".

Нагадаємо, Комітет постійних представників держав ЄС у середу, 20 лютого, затвердив проект змін в газовому законодавстві Євросоюзу.

Після цього глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Росія після запуску газопроводу "Північний потік-2" організує нову газову війну.