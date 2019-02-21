Канцлер Австрії буде й надалі підтримувати "Північний потік 2"

Фото: Себастьян Курц (OSCE/Micky Kroell)

Курц вважає, що будівництво газопроводу є "закріпленням надійності поставок російського газу в Європу"

Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що буде і надалі продовжувати підтримувати будівництво російського газопроводу "Північний потік 2". Про це передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Під час спілкування з президентом Соедиенных Штатів Дональдом Трампом Курц запевнив його, що будівництво газопроводу не загрожує США і "спрямовано на закріплення надійності поставок російського газу в Європу".

Курц також зазначив, що Європа готова купувати газ зі США, якщо ціна буде конкурентоспроможною.

Зазначимо, США погрожують санкціонувати компанії, що входять в консорціум трубопроводів. Австрійська нафтогазова компанія OMV AG є важливим спонсором будівництва.

Газопровід "Північний потік-2" повинен бути повністю побудований у 2019 році. По газопроводу будуть постачати газ до Німеччини в обхід інших країн безпосередньо з Росії. Трубопровід прокладають по дну Балтійського моря до німецького міста Грайфсвальд.

Нагадаємо, комітет постійних представників держав ЄС у середу, 20 лютого, затвердив проект змін до газового законодавства Євросоюзу. Дія Газової директиви Євросоюзу буде поширюватися на газопроводи з третіх країн, включно з "Північним потоком-2". Для остаточного затвердження потрібно ще голосування Ради ЄС з енергетики, наступне засідання якого заплановано на 4 березня, а також Європарламенту.