РФ спростувала можливість відправки міжнародних спостерігачів в Керченську протоку

У РФ заявили, що допуск німецьких і французьких фахівців у Керченську протоку буде одноразовим

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что "не может быть и речи" об отправке миссии международных наблюдателей в Керченский пролив для контроля за соблюдением международных правил судоходства. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Он заявил, что договоренность президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель о допуске немецких и французских специалистов в Керченский пролив была неправильно понята.

"Об этом и речи не может быть (отправки миссии международных наблюдателей в Керченский пролив, ред.). Мы в качестве жеста доброй воли предложили одноразовую поездку экспертов, чтобы они потом доложили своему руководству. Но, к сожалению, это было воспринято как приглашение к более широкому танцу. Нас такой подход не устраивает", - он заявил.

По его словам, приглашение было "одноразовым":

"Мы в лице президента Путина предложили канцлеру Меркель, что

если они хотят направить одноразовую какую-то группу для того, чтобы

посмотреть, как обстоят дела на месте в Керченском проливе, то мы готовы это организовать. Но мы категорически против того, чтобы это увязывалось как-то с многосторонним форматом мониторинга, да еще включая Украину. То есть фактически раздувать формат до полномасштабной, долгосрочной миссии", - подчеркнул он.

Напомним, глава МИД Германии Хайко Маас передал российской стороне документ с предложениями по Керченскому проливу.

РБК-Украина писало, что Парламентская ассамблея Совета Европы 24 января приняла украинскую резолюцию по Азову Украина в резолюции ПАСЕ требует освобождения моряков и политзаключенных РФ. Также в документе осуждается строительство Керченского моста, который нарушает территориальную целостность Украины; обыски украинских судов в Азовском море.