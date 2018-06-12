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Лавров: омбудсмени РФ і України розробляють дорожню карту обміну ув'язненими

НовиниПолітика    12.06.2018 - 09:34
Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)
Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

Лавров прокоментував підготовку обміну ув'язненими

Російський і український омбудсмени розробляють дорожню карту обміну ув'язненими. Про це за підсумками саміту міністрів нормандського формату заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, передають російські ЗМІ.

"Ми підтвердили пріоритетність вирішення гуманітарних проблем, уваги питанню про те, щоб домовлятися про умови звільнення утримуваних осіб", - заявив Лавров.

Він також зазначив, що раніше лідери України і РФ обговорили питання обміну ув'язненими.

"Спеціальні представники з прав людини перебувають у контакті за підсумками їхньої розмови і намагаються створити якусь таку дорожню карту вирішення питань щодо звільнення утримуваних осіб", - додав Лавров.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Клімкін після переговорів міністрів країн "нормандської четвірки" у Берліні заявив, що необхідно зберігати тиск на Російську Федерацію за всіма без винятку політичними в'язнями.

 

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Теги публікації: Російська Федерація, Лавров, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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