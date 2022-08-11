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Україна відновила транзит російської нафти

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Київ, Четвер 11 серпня 2022 22:31
Україна відновила транзит російської нафти Фото: Україна знову транспортує російську нафту (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Україна відновила транзит російської нафти після того, як отримала передоплату від угорської компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз України".

Повідомляється, що "Укртранснафта" відновила транзит нафти по українській ділянці магістрального нафтопроводу "Дружба" в напрямку Словаччини та Угорщини.

До цього 4 серпня він був зупинений, оскільки російська "Транснєфть" не перерахувала авансовий платіж за транспортування. Договір передбачає 100% передоплату за перекачування нафти.

Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що словацька компанія Slovnaft і угорська MOL запропонували оплатити транзит російської нафти по нафтопроводу "Дружба".

Напередодні кошти були перераховані, і транспортування по українській ділянці відновилося. Але поки немає інформації про оплату транзиту до Чехії.

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