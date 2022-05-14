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Росія остаточно усім набридла. Її погрози нікого не цікавлять, - Подоляк

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Погрози Російської Федерації остаточно набридли кожній з країн світу. Вони більше нікого не цікавлять.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Росія остаточно набридла всьому світу, погрози Москви більше нікого не цікавлять. Кордони НАТО дійдуть до передмістя Санкт-Петербурга - так можна перекласти розмову президента Фінляндії Саулі Нііністьо з російським президентом з дипломатичної мови на просту. Ласкаво просимо до нової реальності, пане Путін", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Фінляндії особисто повідомив Путіну про те, що його країна має намір вступити до НАТО.

Також нещодавно Росія пригрозила Фінляндії й Швеції "військовими кроками" і заходами іншого характеру через їх бажання стати членами Альянсу.

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