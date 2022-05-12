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Росія пригрозила відповісти на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО "військовими кроками"

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Москва, Четвер 12 травня 2022 14:02
Росія пригрозила відповісти на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО "військовими кроками" Фото: Росія погрожує "військовими кроками", якщо Фінляндія і Швеція вступлять до НАТО (УНІАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія пригрозила "військовими кроками" і заходами іншого характеру, якщо Фінляндія і Швеція вступлять в НАТО. Москва назвала це рішення Гельсінкі і Стокгольма загрозою національній безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерства закордонних справ РФ.

"Росія буде змушена зробити відповідні кроки як військово-технічного, так і іншого характеру з метою купірування виникаючих у зв'язку з цим загроз її національній безпеці", - йдеться в заяві.

Крім того, Москва звинуватила Гельсінкі в порушенні ряду міжнародних зобов'язань. У заяві російського МЗС згадується Паризький мирний договір від 1947 року і угода від 1992 року.

Нагадаємо, у квітні уряди Фінляндії та Швеції заявили про намір вступити до НАТО. Очікується, що країни подадуть свої заявки протягом найближчих днів.

Відзначити, президент і прем'єр-міністр Фінляндії Саулі Нійністе і Санна Марін підтримали вступ країни в НАТО.

Як повідомляло РБК-Україна, після оголошення Фінляндією і Швеції своїх намірів Росія пригрозила країнам ядерною зброєю.

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