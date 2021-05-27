Білий дім повідомив РФ, що США не повернуться в договір з відкритого неба

У четвер, 27 травня, адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена поінформувала Росію про те, що США не будуть знову приєднуватися до ключового пакту про контроль над озброєннями. Рішення Білого дому не зміниться, незважаючи на те, що зараз йде підготовка зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна.

Чиновники США заявили, що заступник держсекретаря Венді Шерман повідомила росіянам, що адміністрація Байдена вирішила не відновлювати дію Договору з відкритого неба, який дозволяв спостережні польоти над військовими об'єктами в обох країнах.

Рішення означає, що тільки один великий договір з контролю над озброєннями між ядерними державами - новий договір СНО-залишається в силі. 45-1 президент США Дональд Трамп нічого не зробив для продовження нового договору СНО, термін дії якого закінчився б на початку цього року, але після вступу на посаду Байдена, нова адміністрація швидко домоглася його продовження на п'ять років і почала розгляд питання про вихід з договору з відкритого неба.

Шерман поінформував заступника Міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова про рішення США не повертатися до Договору з відкритого неба. Чиновники не були уповноважені обговорювати це питання публічно і говорили на умовах анонімності.

Відзначимо, що договір з відкритого неба - це багатостороння угода, що дозволяє здійснювати вільні польоти неозброєних розвідувальних літальних апаратів в повітряному просторі країн-підписантів.

Договір був укладений 24 березня 1992 року в столиці Фінляндії представниками 23 держав-членів ОБСЄ. Серед підписантів були США і Росія.