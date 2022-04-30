RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія вкотре атакувала українських прикордонників у Чернігівській області

Фото: у Чернігівській області знову обстріляли позиції прикордонників (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія знову атакувала позиції українських прикордонників у Чернігівській області. Ворог обстріляв прикордонний пункт з мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Російська армія сьогодні здійснила близько 40 пострілів з мінометів 120-мм калібру в районі українського пункту пропуску "Сеньківка". Ніхто з прикордонників не постраждав.

Також ворог проводить повітряну розвідку прикордонної інфраструктури на ділянці відповідальності відділів прикордонної служби "Гірськ" та "Добрянка".

Нагадаємо, Росія постійно атакує прикордонні пункти у Чернігівській та Сумській областях.

Жителям цих регіонів заборонили наближатися до кордону ближче, ніж на 1 км вдень та на 20 км уночі.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Государственная пограничная службаЧерниговская областьВійна Росії проти України