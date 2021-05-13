США відзвітували про навчання України протистояти зброї масового ураження
Сполучені Штати Америки провели віртуальні навчання України тому, як протистояти зброї масового ураження. Зокрема, на тлі використання Росією бойових отрут на території європейських країн.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Державного департаменту США.
Повідомляється, що навчання пройшли у віртуальному форматі. Вони спрямовані на те, щоб допомогти службам внутрішньої безпеки, правоохоронним органам і службам швидкого реагування виявляти, реагувати і розслідувати вбивства із застосуванням зброї масового знищення.
У заяві Держдепу США йдеться, що недавні події в Європі висвітили реальну загрозу санкціонованих урядом Росії атак із застосуванням зброї масового знищення. Ймовірно, маються на увазі випадки застосування бойової отрути "Новічок" в Британії, Болгарії і самій Росії.
"Сполучені Штати сповнені рішучості працювати з союзниками і партнерами для протидії зловмисній діяльності Росії, такій як використання зброї масового ураження в якості інструменту вбивства", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські спецслужби причетні до вибухів на збройових складах в Чехії в 2014 році. На них зберігалася зброя компанії EMCO болгарського бізнесмена Еміліана Гебрева.
Після подій 2014 року Гебрев мало не став жертвою отруєння отрутою "Новічок". Також відомий випадок з отруєнням у Британії колишнього шпигуна Сергія Скрипаля, а також російського опозиціонера Олексія Навального на території самої Росії.