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Росії оголошено дефолт за зовнішнім боргом, - Bloomberg

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Москва, Понеділок 27 червня 2022 06:08
Росії оголошено дефолт за зовнішнім боргом, - Bloomberg Фото: Росія оголосила дефолт (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Росія вперше з 1918 року оголосила дефолт за своїм суверенним боргом в іноземній валюті, що стало кульмінацією економічних санкцій США і ЄС, які позбавили країну можливості здійснення платежів закордонним кредиторам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Протягом декількох місяців РФ знаходила шляхи обходу обмежень, введених після вторгнення Кремля в Україну. Але в кінці дня 26 червня закінчився пільговий період по виплаті відсотків у розмірі близько 100 мільйонів доларів. Факт несплати відсотків по боргу в крайній термін вважається подією дефолту.

"Оголошення дефолту - це символічна подія. Російський уряд вже втратив можливість випускати боргові зобов'язання, деноміновані в доларах. Вже зараз Росія не може займати у більшості країн", - заявив Такахіде Кіучі, економіст дослідницького інституту Nomura в Токіо.

Під час фінансової кризи в Росії і обвалу рубля в 1998 році уряд президента Бориса Єльцина оголосив дефолт за своїм внутрішнім боргом у розмірі 40 мільярдів доларів. Востаннє Росія терпіла дефолт стосовно своїх іноземних кредиторів понад століття тому, коли більшовики відмовилися від боргового тягаря Російської імперії в 1918 році.

Як повідомлялося, найбільші американські інвестиційні банки JPMorgan Chase і Goldman Sachs припинили обслуговувати державний борг Росії. Проводити операції з ним фінансовим установам заборонило Міністерство фінансів США.

Нагадавши, Сполучені Штати наблизили Росію до межі історичного дефолту, не продовживши її ліцензію на виплату власникам облігацій.

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