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Найбільші американські інвестиційні банки припинили операції з держборгом Росії

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Вашингтон, Вівторок 14 червня 2022 07:10
Найбільші американські інвестиційні банки припинили операції з держборгом Росії Інвестиційні банки перестали обслуговувати держборг РФ (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Найбільші американські інвестиційні банки JPMorgan Chase і Goldman Sachs припинили обслуговувати державний борг Росії. Проводити операції з ним фінансовим установам заборонило Міністерство фінансів США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Раніше згадані банки активно вели діяльність з торгівлі російським боргом, але після вторгнення РФ в Україну попит на операції істотно знизився. Після постанови Мінфіну США банки повністю зупинили всі операції.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство фінансів США не продовжило дію генеральної ліцензії, яка тимчасово дозволяла Російській Федерації в умовах санкцій проводити виплати для обслуговування свого зовнішнього боргу в доларах.

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